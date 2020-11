Sean Connery pronksi valanud skulptor: suurim vastutus oli saada kätte tema olek

Kirsipuu ei tea, et keegi teine oleks kunagi Conneryst sellise skulptuuri teinud.

Ettepaneku teha Conneryst pronksbüst sai Kirsipuu Tallinna Šoti klubilt, kellel on Uuel tänaval aed, kuhu neil tekkis idee teha kuulsate šotlaste portreede galerii. Esimene nn modell oli Robert Burns ja teine, keda Šoti klubi välja valis, oli Sean Connery.

Kirsipuu esmane reaktsioon, kui Šoti klubi tema poole oma ideega pöördus, oli kahetine. "Ühelt poolt on väga tore sellist tööd teha, aga teisest küljest selle teeb keeruliseks vastutus."

Modelleerida fotode, piltide või vanade maalide järgi kedagi, keda me ei tea, on kergem tee, tõdes ta. "Aga Sean Connery on nii tuntud filminäitleja, et teda teavad kõik ja kui sa seal väga mööda paned, siis see ei lähe mitte. Nii et see vastutus on selle juures kõige suurem – kuidas saada kätte ikkagi Connery olek."

Kõigepealt pidi ta vastu võtma otsuse, millises eas Conneryt ta üldse kujutab. "See ei olnud nii lihtne, sest ta on nii ammusest ajast tuntud. Ta on olnud noor, vanem ja veel vanem. Ta on olnud juustega, ilma juusteta, vuntside ja habemega, ainult vuntsidega. Ühesõnaga neid Sean Connery'eid on nii palju."

Kuna Kirsipuule endale meeldib vanem Sean Connery, kes tema meelest oli ekstra väärikas ja huvitav, siis otsustas ta vanema kasuks. Kuna Connery on paljudel fotodel palloniga, valis ta ka büstil talle selga just palloni.

"Veel üks asi, mida ma fotosid uurides märkasin, on see, et ta hoiab väga tihti oma vasakut kulmu kõrgel. Nii et ka minu kujul on vasak kulm natuke kõrgemaks tehtud."

Kirsipuu tunnistas, et ta ei ole James Bondi filmide vaataja, aga "Roosi nimi" võlus teda müstilise atmosfääriga, mida tegijad olid suutnud filmi luua. "Samamoodi Connery suurepärane rollikehastus."

Tagasiside Connery büstile on olnud Kirsipuu sõnul üldiselt positiivne. "Ma tegin oma parima, mis ma suutsin. Ega see lihtne ei ole. See ei ole kunagi lihtne. See on lihtsalt väljakutse, mille saatus sulle kindana heidab ja sa võtad selle üles ja annad oma parima."