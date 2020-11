Nexusest tuntud Helen Randmets avaldas uue videosingli

Heleni uus sügisene lugu on tema soolokarjääri kolmas lugu. Produktsiooni eest hoolitsesid Rob Montes ja Jason Hunter, viisi kirjutas Renae Rain ja sõnad Helen ise.

""Keeruta mind veel" räägib tunnete meres olevatest erinevatest koloriitidest. Meie igapäevas on rohkem sissepoole elamist, kuid me kõik otsime vabastavat jõudu, et astuda välja süsteemist, lõhkuda rutiini, olla iseseisev ja eriline. See värvikam ja positiivsem maailm meie ümber hakkab avarduma siis, kui me oleme julged ja võtame maskid eest," kirjeldas Helen loo tagamaid.

Kui Heleni esimeses muusikavideos jäi kogu tantsuline pool Heleni enda kanda, siis nüüd on astunud kaamera ette 70 tantsijat. Video kontseptsiooni lõi koreograaf Alissa Montes.

"Mulle meeldis tohutult kogu valmimise protsess – mega palju proove ja suhtlust tantsijate, stilisti, treenerite, video meeskonnaga. Ma olen nii õnnelik, et see kõik lõpuks õnnestus ja et me midagi nii suurt ära tegime! Tantsijate panus oli siin meeletu ja kõik oli seda väärt. Koreograafina on mul väga hea meel, et tantsijatele on ainulaadne võimalus ennast proovile panna, sest nii suure massiga tantsuvideot pole enne Eestis tehtud," sõnas Montes.

Videole andis visuaalse keele režissöör Marek Miil ja valguse- ning laserimaailma lõi Vahur Daum. Ligi 16 tundi väldanud võtted toimusid värskelt avatud Saku Suurhalli virtuaalses telestuudios.

Helenil on eelnevalt ilmunud lood "Imeline" ja "Peegelpildis".