Piret Krumm: olin lapsepõlves väike hull mässaja

"Ma ei teinud midagi halba, ma lihtsalt võib olla läksin alati üle võlli mingite asjadega – nalja tegemisega ja lihtsalt mängimise, ronimise, kukkumise ja igasuguste asjadega. Nautimise hoos tuleb ikkagi sidrun täiesti tühjaks pigistada," rääkis Krumm R2 saates "Röster".

Tihtipeale saatis tüdruku lõbusaid tegevusi ka ema noomiv lause. "Ma mäletan ühte asja, mida mu ema kogu aeg kordas mulle. Ükskõik mis asja ma tegin – mängisin vms –, siis põhilause, mida ta mulle kogu aeg ütles, oli et taltsuta palun oma kirgi. See oli pidevalt ja see käis igale poole, kui ma sõin, kui ma mängisin või mis iganes ma tegin, siis ühel hetkel saabus see lause," meenutas Krumm.

Krummi hakkaja olemus tuli välja ka kaheksandas klassis, kui ta otsustas, et reaalained pole päris tema jaoks ja Tallinna Reaalkoolis ta enam käia ei taha. Nii otustaski ta vanemate teadmata koolist paberid välja võtta.

"Ma ei saa aru, kuidas see võimalik oli, aga igal juhul ma rääkisin oma klassijuhataja ära, et ma lähen üldse Saaremaale elama ja mul on Saaremaal juba kool olemas ja me hakkamegi sinna kolima, see kõik on juba kindel. Ilmselt nad arvasid, et näitlejate laps ka, et ega need näitlejad eriti niikuinii lastevanemate koosolekul ei käi ja ju siis nii on. Need paberid anti mulle kätte," selgitas Krumm koolist ära minekut.

Saaremaale ta muidugi ei kolinud, vaid asus õppima hoopis Vanalinna hariduskolleegiumisse ja sealt hiljem edasi Eesti muusika- ja teatriakadeemiasse.

Krumm tõdes, et teatriarmastus on tema sees olnud juba väiksest saati. "See väikesest peale kasvamine teatris on minul olnud põhiliselt Estonia teatris. See maja on minu jaoks mingis mõttes nagu teine kodu," sõnas Krumm.

Ta lisas, et kuna kasvas üles muusikateatri seltsis, siis on ta alati viibinud ka justkui muinasjuttude keskel. "Muusikateater – seda heidetakse talle ka ette – on pisut naiivne, see ei ole ju päris elu jne. Tegelikult seal on kõik tunded, mida kajastatakse ja kõik need lood on muinasjutulikud ja hästi suured. Tavaliselt, kui neid laval mängitakse, siis need on suured piirsituatsioonid," kirjeldas Krumm.

Lisaks nätlemisele tegeleb Krumm aga ka muusikaga ning see on tema jaoks väga olulisel kohal. "Muusikata maailm tundub täiesti mõttetu koht," ütles ta.