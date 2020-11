Jüri Ratas otsustas seltskonnameedias ilmunud artikli tõttu hakata kaalu langetama

Pärast väsitavat tüli valitsuses saatis peaminister Jüri Ratas tänutäheks tordid oma koalitsioonikaaslastele, mispeale saatis kodanikeühendus abielu rahvaküsitluse ümber toimuva protestiks valitsusele sada torti. "Peaminister Jüri Ratas neid aga ühel üldinimlikul põhjusel sööma ei tõtanud," kommenteeris AK ankur Priit Kuusk.

"Ma tegelikult seda torti täna ei saanud veel ühel põhjusel vastu võtta," sõnas Jüri Ratas valitsuse pressikonverentsil. "Ma ei tea, kas siin on Ekspress Meedia esindajaid, aga Kroonika kirjutas, et Jüri Ratas on paks. Ma püüan hakata tegelema sellega. Ta utsitas mind ja ma isegi kiidan seda kirjutist," selgitas Ratas, et mitmete paksude inimeste nimekirjas leidus ka tema nimi.

"Mõned lähedased küsisid, kuidas sa ennast tunned? Ma siis ütlesin, et ärge halvasti tundke ennast, küll ma hakkama saan," lisas peaminister ja lubas teha Kroonikale väljakutse. "Vaatame mõne kuu pärast, kuidas need seisud on!"