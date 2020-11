Sacha Baron Cohen annetas 100 000 dollarit "Boratist" tuntud lapsehoidja kirikule

Jones võitis Borati tütre (näitleja Maria Bakalova) eest hoolt kandes mitmete filmivaatajate südamed, kuid tegelikult ei teadnud ta ise täpselt, mis filmiga on tegu ning arvas, et ta lööb kaasa dokumentaalis, kirjutab Consequence of Sound.

Tehtud töö eest maksti talle 3600 dollarit (3095 eurot), mis tundus aga fännidele Jonesi rolli suurust arvestades ebaõiglane. Ebenezeri baptisti kiriku pastor Derrick Scobey alustas Jonesi nimel GoFundMe keskkonnas raha kogumist ning kirjutas, et Jones ei saanud aru, mis filmiga on tegu ja kaotas koroonapandeemia tõttu ka oma töö. Jonesi fännid võtsid algatusest vedu ja annetasid keskkonnas üle 170 000 dollari (146 000 eurot).

Lisaks sellele summale otsustas annetuse teha ka Cohen ise, pakkudes Jonesile 100 000 dollarit. Jones soovis aga, et see raha läheks Ebenezeri baptisti kirikule. Cohen meediaväljaannetele kommentaare ei jaganud.