Vabamu ja ETV2 koguvad ühiselt Välis-Eesti filmikaadreid

Vabamu tegevjuht Keiu Telve selgitas, et värske aktsiooniga soovivad nad ärgitada väliseestlasi edastama neile vanu filmikaadreid, kuhu on salvestatud Välis-Eesti kogukonna kokkusaamised, sünnipäevad, pulmad või muud tähtsad sündmused, mis ilmestaksid, kuidas okupatsiooni ajal hoiti Välis-Eesti ringkondades elus Eesti traditsioone ja kultuuri. "Isegi siis, kui tundub, et filmitu kirjeldab väliseestlaste lihtsat igapäevaelu, võivad ajaloo salvestamise ning meie riigi vabaks saamise loo rääkimise kontekstis olla need kaadrid vägagi unikaalsed. Seega innustame kõiki väliseestlasi oma filmiarhiive läbi vaatama ja aktsioonis osalema."

ETV2 sarja "8 mm ELU" autor Kaidor Kahar sõnas, et saatesari on linastunud edukalt Eesti Rahvusringhäälingu kanalitel ja kogunud suure hulga vaatajaid. "Kahel esimesel hooajal olid fookuses kodueestlaste jäädvustatud filmikaadrid, nüüd soovime oma vaatajateni tuua lugusid Välis-Eestist."

Kogumisaktsiooni käigus võetakse filmide valdajatega ühendust. Valitud palad jõuavad koos osalejate kommentaaridega saatesse "8 mm ELU" ning talletatakse Vabamu kogudesse. Aktsiooni käigus kogutakse filmikaadreid nii digitaalsel kujul kui ka filmirullidel.