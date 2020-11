Peep Pree koroonaajast: huvi plastikakirurgia vastu on plahvatuslikult suurenenud

Kui kevadel olid ilukirurgid üle maailma mures, millal õnnestub jälle nuga või süstal kätte võtta, siis nüüd tunnistavad kõik, et ammu pole nii häid aegu olnud.

"Inimeste huvi plastikakirurgia vastu on plahvatuslikult selle koroonaviirusest tingitud elumuutusega suurenenud," sõnas Pree ja lisas, et põhjusi selleks on mitmeid. Üheks oluliseks argumendiks on tema sõnul raha. "Meil jääb raha üle, kuna me ei saa enam perega reisida, ei saa kulutada raha, mida me muidu kulutaksime iseenda heaks reisides, sõpradega head veini juues, mida iganes." Lisaks tõi ta põhjusena välja asjaolu, et töö on kolinud koju, mis tähendab, et operatsioonide tagajärgi ei pea varjama ning saab rahus paraneda. Veel on praegu Zoomi jt lahenduste vahendusel võimalus pidevalt jälgida ja võrrelda ennast kaunite kolleegidega, mis paneb inimesed enda välimuse peale mõtlema.

Pree sõnul on tema käe alt läbi käinud väga palju Eestis tuntud inimesi. Selleks, et püsida kaunina, tuleb Pree arvates eelkõigelt normaalselt toituda. Lisaks peab olema füüsiline koormus ja piisav uni, et end välja puhata. Kortsudevastaseid kreeme võib tema sõnul küll osta, kuid ütles, et kui need toimiks lubaduste kohaselt, siis poleks tema tööd kellelegi tarvis.