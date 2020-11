Mihkel Raua ema kutsub tema loomingut stand-up kirjanduseks

Raamat "Võtku homme mind või saatan" on sai valmimiseks tõuke Mihkli abielust oma kaasa Liinaga. Mees tunnistas saates "Hommik Anuga", et kui poleks olnud vahepealset katastroofi, mil ta teatas sotsiaalmeedias oma abielu purunemisest, poleks olnud ka uut teost.

Siiski pole tegemist üksnes Mihkli abielu käsitleva sisuga. "Ta on ikkagi laias laastus enam-vähem kõiki niisuguseid suhte aspekte läbi minu vaatenurga silmitsev teos," selgitas ta lisades, et sai kirjutades ise oluliselt targemaks. "Näiteks sain väga palju asju teada naiste seksuaalsuse kohta. Ma olen 51 aastat elanud ja naiste seksuaalsuse vastu hakkasin ma n-ö teaduslikku huvi tundma alles umbes aasta aega tagasi."

Mihkel tunnistas, et nii mõnigi asi naiste kohta oli tema jaoks täielik uudis.

Põhjus, miks nii paljud abielud, sealhulgas ka Mihkli enda omad lörri on läinud, peitub mehe arvates selles, et tema sookaaslased ei suuda tunnistada nagu võiksid nad vahel ka midagi valesti teha. Alles 2019. aasta suvel taipas ta, et võib-olla polegi asjade viltu minemises alati süüdi teine pool.

Mihkel Raud ise nimetab oma kirjatükke eneseirooniliseks eneseabiks. Tema ema, kirjanik Aino Pervik on aga öelnud, et see on nagu stand-up kirjandus.