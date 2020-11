Eleryn Tiit valmistab kodus omletti Frank Sinatra saatel

Saates "Hommik Anuga" tunnistas TV3 saates "Su nägu kõlab varsti tuttavalt" tuntust kogunud Eleryn, et sooviks väga elus lisaks laulmisele ka näitlemist proovida. Näosaates osalemist ta näitlemiseks ei pea, kuna seal tuli vaid teisi inimesi jäljendada. "Näitlemist ma arvan, et tahaksin teha lihtsalt kõrvalt. End väljendada kuidagimoodi veel. See tundub huvitav," selgitas ta.

Frank Sinatra lugusid tavatseb Eleryn sageli kuulata hommikuti omletti tehes. "Ma ei ole väga suur söögitegija. Tavaliselt kõrbeb kõik põhja ja läheb natuke nässu. Kuidagi Frank Sinatra sinna kõrvale annab mõnusa touch'i juurde," naeris ta.