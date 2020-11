Galerii: Merle Palmiste tähistab 50. sünnipäeva

Kell 19.30 Etendus "Juudit"

Viljandi Ugala teatri ja Eesti Teatri Kompanii ühistööna Vargamäel etendunud A. H. Tammsaare näidendi lavastas Andres Noormets. Nimiosas Merle Palmiste, tema ümmardaja - Leila Säälik, Olovernes - Peeter Volkonski, Nimetu - Hendrik Toompere, Pagoas - Margo Mitt jpt osatäitjad. Kunstnikud Silver Vahtre ja Inga Varres. Telesalvestus aastast 2000, režissöör Elo Selirand.

Kell 21.40 UUS! "Merle Palmiste. Elulaval"

Mängides ma soovin kõige rohkem, et inimesed saaksid natuke naerda ja elujõudu. See on peamine. Tänapäeval on nii palju õiendamist ja kriitikat, vajatakse rohkem leevendust. Eesti Draamateatri näitleja Merle Palmistega kohtus Margus Saar. Režissöör Rait Roland Veskemaa, produtsent Kadi Katarina Priske.

Kell 22.10 "Tähelaev", 2013

Näitleja Merle Palmiste rollid Eesti Draamateatris ja paljudes teleseriaalides on võlunud tuhandeid vaatajaid. Eesti mehed näevad temas naise iluideaali. Aga välise glamuuri tagant leiab saatejuht Reet Linna targa, humoorika ja südamliku naise. Režissöör Kalev Lepik, toimetaja Silvia Karro, produtsent Kaia Häelme.

Kell 23.25 "Jüri Rumm", 1994

Romantilis-ajaloolise seiklusfilmi tegevus toimub Eestimaal 1880. aastate lõpus. Filmisüžee aluseks on heroiseeritud hobusevaras Jüri Rumm oma armastus- ja seikluslugudega. Filmi peategelase prototüüp Jüri Rummo sündis 1856. aastal Kehtna vallas. Pärast seda, kui ta noorukina teenis leiba Kehtna mõisa toapoisina, sai temast juhuse tahtel varas, siis hobusevaras, siis röövel ja lõpuks lihtsalt kurjategija. Vahel jagas ta varastatud kraami heldelt ka vaesematele inimestele, sellest sai alguse tema kuulsus Eesti Robin Hoodina, Rinaldo Rinaldinina või Stenka Razinina - kõik legendaarsed kurjategijad. Nimiosas Hannes Kaljujärv, teised osatäitjad Marian Wolf, Merle Palmiste, Katariina Lauk, Kaljo Kiisk, Rein Oja, Marko Matvere, Peeter Kard, Mari Lill, Dan Põldroos jpt. Režissöör Jaan Kolberg, stsenaristid Andres Ehin, Kalle Käsper ja Eduard Volodarski, peaoperaator Rein Kotov, lavastuskunstnik Ervin Õunapuu.