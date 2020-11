Aasta kokk 2020 on 18-aastane Noel Moglia

Moglia tunnistas, et võistluse võitmisele eelnes palju vaeva, aega ja harjutamist. "Viimastel kuudel olen saanud väga vähe magada, aga mul on hea meel, et sellele meeletule pingutusele järgnes nii võimas tulemus," ütles ta. "Minu konkurendid olid ju vanemad ja oluliselt suuremate kogemustega."

Aasta parima koka üheks auhinnaks on võimalus minna järgmise aasta märtsikuus praktikale kolme Michelini tärniga pärjatud Stockholmi restorani Frantzen. "Tegemist on ühe parima restoraniga maailmas ning olen unistanud seal kogemuste hankimisest – ootan juba väga kevadet," tunnistas noor kokk.

Mogliale aasta koka võidu toonud menüüs valmisid eelroana kergelt küpetatud õrnsuitsuforell, forellimousse mädarõika ja aromaatsete ürtidega, kartul munakollase ja marineeritud sibulaga, värske õuna-, fenkoli- ja varsselleri salat, ürdimajonees ning toasoe aromaatne võikaste, pearoaks oli sea tagakoot harknäärme ja kalekapsa pestoga, krõbeda koorikuga verikäkk, lehterkukeseene raguu, juustukreem, õun, tikker ja metsaaroomid ning lihakaste. Magustoiduks valmis krõbeda koorikuga muraka parfee, murakamoosi ja lemonverbenaga täidetud jogurtimousse, muraka ja kaneeli kuldne želee ja soe astelpajukaste.

Ka võistluse peakohtuniku Marko Sõmeri sõnul oli Moglia puhul märgata väga põhjalikku ettevalmistust. "Sellisel võistlusel saab häid tulemusi saavutada vaid siis, kui eelnevalt on kõike palju kordi läbi harjutatud – siis õnnestub pingelises olukorras oma parimat taset näidata," lisas mees. "Moglia valmistatud road olid suurepäraste ja puhaste maitsetega ning ka visuaalselt tipptasemel presenteeritud."

Võistluse II koha pälvis Ivan Derizemlja (Lokal) ja III koha Jevgeni Kolikov (Love Mussels). Eriauhinna oskuslikuima kalafileerimise eest sai Alexey Aleksandrov (180 kraadi).

Aasta kokk 2020 finaalis osalesid ka Riho Sommerman (Hapsal Dietrich) ja Rait Pettai (Horisont).

Võistlejatel tuli etteantud aja jooksul valmistada eelroog, mille kohustuslikuks tooraineks oli forell Pähkla forelli-kasvandusest, pearoog, mille kohustuslikuks tooraineks olid sea tagakoot, sea veri ning hooajaline metsaseen, ja magustoit, mis pidi olema gluteenivaba ning milles pidi kasutama külmutatud murakaid.

Aasta kokk 2020 žüriisse kuulusid peakohtunik Marko Sõmer (Horisont), Aasta Kokk 2019 Cätlyn Priks (Von Krahli Aed), Angelica Udeküll (Wicca), Rado Mitro (RADO), Stefan Berwanger (Alexander) ja Martin Meikas (Ö). Boksikohtunikud olid Koit Uustalu ja Kaido Metsa.

Eesti kööki, restoranikultuuri ja Eesti toidukultuuri edendav üritus toimus juba 26. korda.