"Müstiline Venemaa" 900 | Urmas Vaino: see teos jääb tõenäoliselt Eesti raadiomaastikul ületamata

ETV saatejuhi Urmas Vaino arvates tasub oodata juba saadet järjekorranumbriga 1000.

"Ajalugu on ilus sõna. Ilmselt võib pidada pikema vaidluse teemal, kumb liitsõna pooltest on olulisem, kas "aeg" või "lugu"," sõnas Vaino. "Kahtlusteta on ajalugu näinud arvukalt ajaloolasi, kelle trumbiks on suurepärased teadmised, aga pea olematu võime neid teadmisi esitada. Nende kõrval leiab vähemalt sama arvukalt neid, kelle isiklik sarm ja sära täidavad kogu saadaoleva ruumi, aga kelle erialased teadmised on nagu esimesed räitsakad märjal teel. Justkui on, aga pole ka. Neid, kes suudavad aja ja loo omavahel ühendada, ei olegi nii palju. Veel vähem on neid, kelle puhul ei ole üldse selge, kummas ta siis tugevam on, kas kirjutamises või loo jutustamises? David Vseviovi puhul on see dilemma lausa silmnähtav (ja kõrvkuuldav)!" lisas saatejuht.

Vaino sõnul on Vseviovi Vladimir Sergejeviga kahasse kirjutatud "Venemaa - lähedane ja kauge" siiani üks tema lemmikutest ajalooteoste seas. "Saatesarjast "Müstiline Venemaa" on saanud raadioteos, mis väga tõenäoliselt jääb sellisena Eesti raadimaastikul ületamata. Tõesti, see on ajalooline hetk, kui on täiesti põhjendatud küsimus: millest räägib 1000. Venemaa-sarja saade? Nii olulise küsimuse puhul on kaks aastat ooteaega köömes. Vahepeal jõuab hulga tähtsusetute teemade üle ühiskonnas ajaviiteks vaielda," arvas Vaino.

900. saade räägib Lenini põrmust

900. saates on "Müstilise Venemaa" fookuses Stalini idee paigutada Lenini põrm mausoleumi ja poliitbüroo liikmete kogunemine ses asjus.

Saatejuht on David Vseviov, helirežissöör Maris Tombach.

Kuulake pühapäeviti kell 11.20 (kordus kell 21.20).

