Galerii: Säravad hetked Sean Conneryga

Viis aastakümmet väldanud karjääri sisse mahub palju säravaid hetki ja rollisooritusi.

Kõige tuntum osatäitmine James Bondina sai alguse 1962. aastal filmis "Dr No". Edasi tuli veel viis Bondi-filmi ning 1983. aastal kehastas ta luureagenti ametlikku seeriasse mittekuuluvas linateoses "Never Say Never Again".

1988. aastal pälvis sir Sean Connery Oscari osatäitmise eest filmis "The Untouchables".