Juubilar Merle Palmiste soovitab keskenduda rõõmupakkuvatele asjadele: neid pole mõtet edasi lükata

"Teatud hetkedel /.../, kui sulle lööb ette selline number nagu 50, kui olla väga optimistlik inimene, siis pool elu on läbi ja pool elu ees. Millal siis veel teha neid asju, mida sa tõesti tahad? Või just keskenduda nendele asjadele, mis sulle tõesti rõõmu pakuvad? Neid ei ole mõtet edasi lükata! Kui vähegi võimalik on - tee ära!" kinnitas Palmiste.

Näitleja sõnul tema jaoks väga rikastav, kui tema koduteatris Draamateatris käivad külalislavastajad, -kunstnikud, -näitlejad jne. "Väga tore on käia ka ise mujal. Need on need erinevad inimkooslused. See on alati väga põnev. Ja tead, kui kutsutakse, siis üldiselt kutsutakse põhjusega. Siis on seal väike rosin või põhjus, miks sind just kutsutakse," rääkis Palmiste, et tema jaoks on väga oluline teada, et teda vajatakse ja usaldatakse.

