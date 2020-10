Folklorist Liis Reha: Toomemägi kubiseb kummitustest

Folklorist Liis Reha selgitas, et Toomemägi kubiseb kummitustest. "19. sajandist on teada üks lugu, mis on kirja pandud Toomkiriku ehitamise kohta," sõnas ta ja mainis, et see ehitus ei tahtnud kuidagi edeneda. "Tarkadelt olevat küsitud nõu, mida teha, ja toonased targad arvasid, et hea mõte oleks sinna keegi sisse müürida."

"Folkloristidena ei räägi me neid lugusid lihtsalt meelelahutuseks, vaid ka selleks, et aru saada, mida toonased inimesed mõtlesid," mainis ta ja nentis, et näiteks see sissemüürimise lugu annab aimu n-ö ehitusohvritest, mis oli kunagi päriselt tavaks.

"ERM-i üks majandusjuhataja, kes on tänaseks juba pensionil, on meenutanud, et tal on olnud erinevaid juhtumeid," selgitas Reha ja tõi välja, et näiteks oli selle majandusjuhataja kabinetis läbikäidav uks, mis oli ehitatud kinni ning millest oli saanud seinakapp. "Sealt kapist käisid aeg-ajalt sisse-välja mustades talaarides mehed."