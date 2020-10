Urmas Eero Liiv sai otse-eetris Halloweeni-meigi

Urmas Eero Liiv näeb enda sõnul juba niisamagi piisavalt hirmutav välja ning ei vaja lisaks meiki. "Ma võin juba ilma meigita ka ära hirmutada," tõdes ta ja kinnitas, et igasuguse hirmu alus on surmahirm. "Ta on moondunud erinevateks asjadeks tsivilisatsiooni käigus."

"Kõike siin maailmas juhib surmahirm ja siis on võib-olla natukene seksuaalsust," nentis Liiv ja mainis, et seksuaalsus on veidi nõrgem asi kui surmahirm. "Surma ei tasu aga kellelgi karta, sest ära sureme me kõik."

Grimmeerija Karin Käbi Kuus kinnitas, et tema luukere-meigi saab valmis teha mõne minutiga. "See sobib vanematele, kes pole eriti jõudnud tegeleda Halloweeniga, aga laps tahaks jooksma minna," ütles ta ja selgitas, et teeb kogu meigi kahe värviga. "Keskendume tema enda näo kujule ja selle põhjal hakkangi luukere joonistama."