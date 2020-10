Eesti Laulu konkurss jõuab vahepunkti: laupäeval lõpeb lugude soodushinnaga esitamine

1. septembril käivitunud Eesti Laulu konkurss jõuab tasapisi lõpusirgele. Laupäeva hommikul on viimane võimalus esitada võistluslugusid soodushinnaga.

Esitades loo 31. oktoobril kuni kell 11.59 on eestikeelse laulu osalustasu 25 eurot ja võõr- või mitmekeelse laulu osalustasu 75 eurot.

"Konkurss käib ja ootame põnevusega, millega muusikud meid tänavu üllatavad," sõnas Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula. "Esimene, see tähendab soodsama osalushinnaga, tähtaeg on küll sel laupäeval, aga konkurss läheb lõplikult lukku alles 6. novembril. Seega on veel aega oma lugude viimistlemiseks," märkis ta.

Konkursi lõpufaasis osalustasud kahekordistuvad ja on vastavalt 50 ja 150 eurot.

Üks esitaja või kollektiiv võib konkursile esitada kuni viis laulu. Viie laulu piirang kehtib ka autoritele.

Eesti Laul 2021 poolfinaalid toimuvad 18. ja 20. veebruaril, finaal 6. märtsil 2021. aastal.