Eesti tõsielutähele pakuti võimalust osaleda USA pulmasaates

TLC tõsielusaade "90 päeva pulmadeni" räägib rahvusvaheliste paaride suhetest. Saatesse saavad kandideerida vaid ameeriklased, kes endale välismaalt kaaslase on leidnud ja abielluda plaanivad.

Nau selgitas R2 "Hommikus!", et saatesse kandideerimiseks peab ameeriklane täitma ankeedi, kus ta tutvustab enda ja oma väljavalitu suhet – kaua nad üksteist teavad, kuidas tutvusid jne.

Nau ütles, et tal on USA-s üks tuttav olemas, kes nende kahe kohta ankeedi ära täitis. "Selle põhjal öeldigi, et nad on meist huvitatud ja nad tahavad tegelikult meid saatesse. Ma selle vastuse peale juba korraks ehmatasin ära, et oota mis asja, abiellume? Oodake korra, mul vanemad ei tea mitte midagi veel," meenutas Nau oma esimesi emotsioone.

Ta lisas, et aeg-ajalt tuleb saates ette ka seda, et ameeriklane reisib hoopis ise oma väljavalitu riiki ja saadet filmitaksegi seal. Nau sõnul oleks see variant tema enda jaoks isegi mugavam ja parem. "Tulgu ise siia, miks ma pean jooksma?" ütles Nau.

Saates osalemise võimalusest teatas Nau sel nädalal ka sotsiaalmeedias, mille peale sai ta oma jälgijatelt palju positiivset ja julgustavat tagasisidet. Ka Nau sõbrad ja vanemad utsitavad teda ikkagi saates osalema.

"Mu vanemad ütlesid, et sa ei pea ju abielluma, mine ikka – come on, karjäär," sõnas Nau ja lisas, et praegu teenib ta sotsiaalmeedia kaudu kuus neljakohalise summa. USA saates osalemine aitaks tal aga jälgijaskonda veelgi kasvatada ning tooks uusi koostöid, mis jällegi rohkem tulu sisse tooks.

Nau lisas, et kavatseb selle nädalal lõpuks otsustada, kas ta osaleb saates või ei.