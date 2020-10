Kolmikute üksikema: ühe lapsega olekski kuidagi igav

Samwise, Steffen ja Styles on selle aasta esimesed kolmikud, kes said äsja üheksakuuseks ja elavad koos oma ema Sigrid Holmseniga Viljandis. Laste isa kolmikute kasvatamisest osa ei võta.

Holmsen rääkis "Ringvaates", et ta on alati suurt peret tahtnud, kuid kolmikute tulek oli siiski ootamatu. Samas tunnistas ta, et kaksikutest oli ta küll alati unistanud ja praegu ei vahetaks ta kolmikutele emaks olemist mitte millegi vastu. Vajadusel tulevad talle laste kasvatamisel appi ka ta õde ja sõbranna.

Holmsen tõdes, et aeg-ajalt tuleb aga ette hetki, mil ta tunneb, et enam ei jaksa. Näiteks mõtleb ta hetkedel, mil ta ise on üleväsinud ja lapsed jonnivad, et miks neid küll kolm peab olema – kui vaid üks nutaks, siis oleks ju palju kergem. "Aga need on parisekundilised mõtted, mis lähevad kohe ära. Ühega oleks kuidagi igav, ma arvan," ütles Holmsen.

Ta lisas, et lastele on lihtsalt otsa vaadates keeruline vahet teha ja isegi tal ei õnnestu see alati. Ühel kolmikutest on kõrva peal märk, mis teda teistest eristab, ent üldiselt tuleb lastel vahet teha hääle ja emotsioonide abil.

Kolmikute tegemistest postitab Holmsen ka Instagrami, kus laste saavutustel hoiavad pilku peal üle 3000 jälgija. Emaks olemisest kirjutab Holmsen ka blogi.