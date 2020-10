Taavi Teplenkov sarjast "Õnne 13": me oleme vananenud kogu Eesti rahva silme all

"Üks väga suur pluss meie töös on see, et keegi ei ehmata ära kui sa üks hetk ekraanile ilmud, sest kõik on näinud, milline sa oled. Seda, et issand, mis temaga juhtunud on, kui vanaks ta on jäänud – seda ei ole, sest me oleme vananenud kogu Eesti rahva silme all," rääkis Teplenkov.

Nii Teplenkov kui ka Veesaar nõustusid aga, et ennast nad ise siiski ekraanilt vaadata ei taha. Veesaar ütles, et ta küll vaatab kõik "Õnne" osad ära, aga teeb seda siis, kui keegi teine parajasti sarja ei vaata.

Näitlejad tõdesid, et "Õnne 13" on kestnud nii pikalt ja tegelasi on nõnda palju, et nad tegelikult ei suudagi enam hoomata, mis kõik sarjas toimunud on. Näiteks ütles Veesaar, et ta ei mäletanudki, et Indrek Taalma ja Tiit Sukk ka "Õnnes" mänginud on.

Mõlemad tunnistasid ka, et päriselus on neid tihti nende tegelaskujudega n-ö segi aetud. Näiteks uuriti Teplenkovilt passikontrollis, et millal ta siis lõpuks ikkagi Merilini naiseks võtab.