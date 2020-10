Mart Sander: tordi näkku viskamine annab võimaluse rikaste üle naerda

Sanderi sõnul kasutatakse torti tihti sümbolina. "Tort teatud mõttes tähistab natuke dekadentsi ja unelmat, sest et läbi aegade on ta olnud ikkagi ainult väga rikastele inimestele kättesaadav roog, mitte igaühe oma," ütles Sander.

Näiteks on filmides väga levinud tordi näkku viskamise naljad või stseenid, kus inimene suure tordi seest välja hüppab. "See sümboliseerib seda, et rikkad mängivad toiduga ja seovad selle oma heaoluga, mis ei ole sobiv tavalisele inimesele. Tänu sellele võime me nende üle ka naerda ja neid natuke karistada," rääkis Sander ja lisas, et tordiga näkku saamine mõjubki naljakana vaid siis, kui seda näha saab ning näiteks raamatust tordi näkku löömisest lugedes ei hakkaks keegi naerma.

Sander tõdes ka, et tordiga näkku saamise stseene on tegelikult väga keerukas lavastada. "Need on arenenud juba varajases kino arengustaadiumisväga kõrgeks koreograafiaks. Nendega nähti rohkem vaeva sageli, kui suurte dramaatiliste stseenidega ja neil on filmiajaloos väga tõsine koht," ütles Sander.