Andra Teede: mõtlesin, et kui "Õnne 13" ühe hooaja vastu pean, on hästi

Stsenarist Andra Teede on sarja "Õnne 13" stsenaariumit kirjutanud juba 2014. aastast saati. Esialgu ei osanud ta aga arvata, et sarja nii pikalt kirjutama jääb.

"Kui ma "Õnnesse" tulin, siis mõtlesin, et no kui ma ühe hooaja vastu pean, siis on hästi küll," rääkis Teede ja lisas, et kuna ta on sarja viies stsenarist, siis sarjas näidatav maailm oli tema jaoks juba ette loodud.

"Ma arvasin, et stsenaristi töö on hästi loominguline. Ta on küll väga loominguline, aga samas meil on ka eelarve ja meil on näitlejate graafikud jne," tõdes Teede.

"Õnne 13" on inimesi telerite ette meelitanud juba 1993. aastast saati. "Tänu sellele, et me käime kogu aeg kaasaegse eluga ühte sammu, siis ta ongi nüüd 27 aastat kaardistanud toimuvat. Tänu sellele omandab ta dokumentaalsuse ja ta muutub rahvusliku pärandi osaks," rääkis režissöör Ain Prosa.

Nende 27 aasta jooksul on Prosa sõnul sarja tegemise suurim takistus olnud koroona, mille tõttu tuli sarja võtted ajutiselt peatada. "Ma olen nii kaua teles olnud, et mind ei üllata enam millegagi. Ebameeldivaid üllatusi tuleb harva, näiteks ühelt ajakirjandusväljaandelt sian ma ühel hommikul telefonikõne, et kas te teate, et Tõnu Aav on surnud? Aga rääkige üks lõbus lugu võtteplatsilt seoses Tõnu Aavaga," meenutas Prosa.

Sari on mitmete inimeste jaoks saanud laupäeva lahutamatuks osaks. "Lugu, mis peaks laupäeva õhtul natuke lohutama, natuke andma inimesele võimaluse tunda end pool tundi hubaselt ja saada natuke enda ja teiste üle muiata," lausus Teet Kallas, kes oli "Õnne 13" stsenarist aastatel 1996–2011.

Sel laupäeval kell 20.30 on ETV eetris "Õnne 13" 800. episood.