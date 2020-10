"Ringvaade" testis erinevaid taimseid pihve

Rain Kuldjärv sõnas, et kui Euroopa parlament oleks ikkagi otsustanud, et taimseid vorste ja pihve ei tohi enam vana nime järgi kutsuda, siis ühe variandina oleks saanud neid nimetada "taimseks kettaks" või "taimseks toruks". "Ma arvan, et suurem arutelu oleks lahti läinud küll, kui oleks tulnud selline reegel, et neid sõnu ei tohi enam kasutada."

Kui taimsete pihvide nimetamisel uusi piiranguid ei tulnud, siis taimset juustu enam juustuks kutsuda ei tohi, samuti ei tohi näiteks sojajogurtit enam jogurtiks nimetada. "Sealgi on juba omad variandid, näiteks juustu kutsutakse võileivakatteks ja jogurtit kas magustoiduks või desserdiks," ütles toidu- ja farmaatsiatehnoloogia arenduskeskuse teadur.

Kuldjärv tõi ka välja, et suur muudatus saab lähiajal olema ka putukate vallas. "Hetkel veel Eestis putukaid toitutootmises kasutada ei tohi, kõik need, mida oleme seni maitsnud, on olnud katsetused," ütles ta ja mainis, et selle teema üle käivad praegu arutelud.