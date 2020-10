Nukumajade kollektsionäär: kunagi olid nukumajad jõukate inimeste elamute peegeldused

Tallinnas Lindakivi keskuses on kuni 30. oktoobrini avatud mänguasjakoguja Heli Männi kogusse kuuluvate nukumajade näitus. "Ringvaate" reporter Heleri All käis uurimas, mida näitusel näha saab.

Lindakivi keskuses on väljas pea 100 nukumaja, nende seas ka tõelisi haruldusi. Näiteks tõi Heli Mänd välja, et paljudes Rootsi Lundby nukumajades on sisse ehitatud elektrisüsteem. "Seda saab ühendada tavalisse elektrivõrku, tänu millele saab nukumajas lambid põlema panna."

Männi sõnul peegeldavad nukumajad ka ühiskonda. "Rootsis oli nukumajade taga täielik tööstus, mis tegi nii majasid, autosid, nukke ja nukumööblit," ütles ta ja lisas, et Eesti majad on enamasti valminud tänu tublidele isadele-vanaisadele.

Kunstiõpetajana töötav Heli Mänd on ise ehitanud umbes kümmekond nukumaja. Endal tal lapsena aga nukumaja polnudki. "Ilus mööbel oli küll olemas, aga kõige lihtsam oli teha midagi nukumaja omale kingakarpi, laua alla või riiulisse," sõnas ta ja mainis, et kui vaadata aega, mil nukumajasid hakati tegema, siis olid need jõukate inimeste majade peegeldused.