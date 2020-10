"Pealtnägija" | Eestis konkureerivad kaks samanimelist missivõistlust

Ehkki võrreldes 1990. aastate hiilgeaegadega räägitakse praegu missidest meedias vähe, toimub endiselt üllatavalt palju võistlusi. Selle taga on eeskätt kaks kanget daami ja vastast – 60-aastane Tiina Jantson ning 33-aastane Ireni Erbi.

Paradoksaalselt tuli Ireni Erbi, kes toona kandis veel nime Irina Gorlova, esimest korda pildile just Jantsoni võistlusel 15 aastat tagasi. "Ireni Erbi tulis siis kunagi Miss Bikiini võistlusele, ta jäi seal neljandale koha kohale," selgitas Jantson ja lisas, et nad saatsid ta ka Odessasse ühele võistlusele. "Seal ta sai juba esimese printsessi tiitli, aga kuna seal oli ka teisi rahvusvahelisi direktoreid kohal, siis ta sai uusi kontakte ja hakkas ise käima ja pakkuma ühele ja teisele, et tema tuleb Eestit esindama."

Praeguseks esitleb Erbi end kui edukat modelli, stilisti, moekunstnikku, laste modellikooli rajajat ning laste ja täiskasvanute iludusvõistluste korraldajat, kes veedab sotsiaalmeedia andmetel enamuse ajast Pariisis, Dubais ja Monacos. Tema firma Magic Monday Production veebileht kannab lõppu "TV", mis jätab mulje, nagu oleks tegu ka telekompaniiga.

Juba seitse aastat tagasi trügis Erbi Jantsoni nišši, hakates korraldama võistlust Missis Estonia ehk iludusvõistlust abielus või küpsemas eas naistele. Selle peale andis Jantson ta kohtusse.

Erbi põrutas vastu, et Jantson ei saanud oma võistluse korraldamisega hakkama, tal pole õigust teisi takistada ning võrdles tagatipuks, et Jantson käitub "nagu haukuv kutsikas turul". "Kadedus on haigus, nii et siiralt soovin talle kiiret paranemist," kirjutas Erbi. Nii ongi Eestis viimastel aastatel vähemalt kaks missis-võistlust, näiteks tänavu 1. augustil Erbi korraldatud Missis Estonia Classique ja 30. augustil Jantsoni Missis Estonia Classic.

Kui omal ajal olid võistlused nagu Miss World või Miss Universe, mida korraldas näiteks Donald Trump, siis praeguseks on võimsa nimega võistlusi hulgi ja erisusi nende vahel tuleb täpselt lugeda. Näiteks Erbi mullune võitja, kes kodumaal kannab tiitlit Missis Estonia Globe, käis hoopis võistlusel Missis Universal, mitte Missis Universe.

Ka Jantson esindab Eestis justkui mitut välismaa võistlust, aga kinnitab, et tema puhul on välismaal esinemine vabatahtlik ja mingit vahendustasu ta ei võta, ehkki osalustasud on kopsakad. "Maailma kõige suurematel võistlustel nagu Miss World, Miss Universe ja Miss Earth, neil on osalustasu võib-olla 5000 kuni 10 000 eurot," selgitas ta.

Ehkki septembris Tallinnas toimuma pidanud järjekordne võistlus, seekord naistele vanusevahemikus 25-40 aastat, on teadmata ajaks edasi lükkunud, käib Erbi missikarussell edasi. Oktoobri keskel toimusid Riias Erbi casting'ud Missis Baltic Classique 2021 võistlusele. "Kõige rohkem ajabki vihale see, et ta tekitab nii palju mainekahju kõigele sellele, mida mina olen 30 aastat üles ehitanud," sõnas Jantson.