Tallinna loomaaias koorunud habekotkas viidi Praha loomaaeda paarilisega kohtuma

Linnu paariliseks saab Berliini loomaaias koorunud habekotkanooruk, kuid seda alles nelja või viie aasta pärast, kui mõlemad saavad suguküpseks.

Loomaaia andmetel külges üleviimine edukalt ning lind pidas ligi 20 tundi kestnud reisi hästi vastu. Linnu kohanemist uues kodus jälgivad praegu tšehhi röövlinnuspetsialistid.

Tallinna loomaaia vanemkuraatori Jelena Semjonova sõnul on Tallinna loomaaial habekotkaste paljundamiseks koostööleping Euroopa röövlindude kaitse organisatsiooniga Vulture Conservation Foundation, kes aitab kaasa habekotkaste asurkondade taastamisele looduses ja määrab Euroopas tehistingimustes koorunud noorte habekotkaste edasise saatuse.

Aastal 2020 munesid habekotkad Euroopa loomaaedades ja kasvandustes 71 muna ja neist koorus 25 habekotkatibu.

Tallinna loomaaia habekotkapaar munes tänavu kaks muna ja mõlemad tibud koorusid loomaaia inkubaatoris: esimene 13. märtsil ja teine 23. aprillil.

Tallinna loomaaias kooruvad habekotkapojad on üliolulised, sest siin elava isaslinnu genoomi edasikandumine on habekotkaste geneetilise mitmekesisuse rikastamisel väga tähtis. Samas on aga teada, et Tallinna loomaaia emaslind loobub vahetult enne tibu koorumist haudumisest ega lase ka isaslinnul tööd lõpule viia. Seetõttu võetakse munad pesast ja hautakse tibud välja inkubaatoris.

Selleks, et kotkapoegadel oleks ikkagi võimalik loodusesse pääseda, tuleb koorunud tibud võimalikult ruttu toimetada habekotkastest kasuvanemate hoole alla. Aastatel 2011, 2016 ja 2019 on Tallinna loomaaiast Austriasse Haringsee röövlindude säilituskeskusesse habekotkastest kasuvanemate üles kasvatada viidud kokku neli Tallinna loomaaias koorunud habekotkatibu.

Seoses koroonaviiruse pandeemia ja eriolukorraga maailmas puudus tänavu kevadel kotkapoegade transpordi võimalus ja loomaaia lindude osakonna töötajatel tuli noored habekotkad ise üles kasvatada.