Mihkel Raud: igapäevasel kahetsusel ei ole edasiviivat jõudu

"Muidugi on asju, mis ma tahaks, et oleks olemata olnud, aga ma väga ei usu kahetsemisesse. Selles mõttes, et ma loomulikult saan ju hiljem aru, kui ma midagi olen valesti teinud ja üritan siis tulevikus seda viga vältida, aga nüüd lihtsalt mõtelda ja haarata igal hommikul südamest või peast või kusagilt kolmandast kohast ja ahhetada, et issand, ma ikka nii hirmsasti kahetsen – no sellel ei ole väga edasiviivat või väga mõistlikku jõudu," rääkis Raud R2 "Hommikus!".

Raamatuid kirjutades on Raud otsustanud minna eluloolise eneseabi teed, sest leiab, et kirjutada tuleb asjadest, millest sa midagi tead. Uuel raamatul on Raua sõnul ka mitmeid kokkupuuteid tema esimese raamatuga "Musta pori näkku", mis kujunes väga menukaks. Eelkõige sarnanevad kaks raamatut oma laadilt ja intiimsuse astmelt ning seetõttu tahtis Raud, et ka uue raamatu pealkiri koosneks laulusõnadest.

"Ma tahtsin, et see fraas oleks midagi sellist, mis enam-vähem kõigis eestlastes tekitaks äratundmist ja tekitaks seose selle teemaga, mis tegelikult on armastus. Ma ei tahtnud midagi liiga juustust või imalat, nii et ma otsisin midagi veidi nurgelisemat fraasi ja mulle tundus, et see "Võtku homme mind või saatan" on väga hea suhteliselt nurgeline, aga ometi kõikides lugejates äratundmist tekitav pealkiri," selgitas Raud.

Ta lisas, et raamatu teemade ring on väga lai – näiteks räägib ta seal kaugsuhte toimimisest, aga jagab ka nippe, kuidas endale kaaslast leida.

"Mis minu jaoks on selle raamatu puhul kõige olulisem, on võib olla see, et kui üldiselt suhteraamatud – neid on ju eesti keeles ilmunud tohutult, isegi sel aastal on mitu tükki välja tulnud – need üldiselt kõnelevad võidumehe või tegija positsioonilt ehk mingisugune mees, kes on metsik naisteskoorija, jagab oma nii-öelda oskusi ja nippe lugejaga. Minu positsioon on pigem aga luuser ja niisugune vend, kes on oma naissuhetega alati väga hädas. See on ka tõsi ja see ei ole paraku ka mingi saladus, et ega ma mingi väga hea naissuhete ekspert või asjatundja ei ole, nii et mina kõnelen pigem peksa saaja positsioonilt," tõdes Raud.

Ta lisas, et ühe raamatu kirjutamiseks kulub tal umbes kolm või neli kuud ja päevas suudab ta kirjutada 10 000 – 20 000 tähemärki.