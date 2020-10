Minu Eestimaa | Rasmus Mägi: ehk on mu nimesse kirjutatud, et mägede vahel tunnen end hästi

"Kääriku kogu tervikuna on olnud kogu mu perele alati südamelähedane koht. Vanemad omal ajal, kui nemad sporti tegid, siis nad käisid siin laagerdamas. Nüüd on nad toonud meid siia juba varasest lapsepõlvst, käime siin sügisel, suvel ja kevadel. Just Seinamägi on üks neid legendaarseid kohti, kust me iga kord siin olles läbi tuleme. Saavad ka kõik noored proovida siit üles joosta või kõndida või mis parasjagu kellelegi jõukohane on. Nüüd hiljem, tippsportlasena on seda mäge võimalik kasutada nii treeningute osana kui ka lihtsalt tulla siia kosutust otsima või matkama," rääkis Mägi.

Ta lisas, et iga kord, kui ta Seinamäge näeb, tekib tal tunne, nagu viibiks seal esimest korda. Kui mäest on vaja üles joosta tekivad tal ka ärevad mõtted.

"Ei arvaks, et see ülesronimine nii raske on. Võib olla väiksema ja nooremana oli isegi kergem, sest seda lihasmassi oli natuke vähem, mida siit üles vinnata. Praegu see on aga üsna sarnane minu põhiala pingutusele ehk 400 meetri tõkkejooksule nii ajaliselt kui ka füüsilise valu poolest, mida seal üleval tunda saab – päris sarnane tunne sellega, mida tavaliselt finišis tunda saab," kirjeldas Mägi ja lisas, et mäe tippu jõuab ta umbes 45 sekundiga.

Kõige paremini tunneb end Mägi just siis, kui ta ümber on rohelust ja mägesid. "Võib olla see on natuke mu nimesse sisse kirjutatud, et mägede vahel tunnen ennast paremini ja Lõuna-Eesti on ju Eestis selleks ideaalne koht. Siin on nii rohelust, natuke ka mägesid – nii palju kui meil neid on. Kindlasti on see kosutav igas mõttes ja laadiv ja pakub kõike, mida hingele tarvis," rääkis Mägi.

Ta lisas, et loodus on inimesele kõige loomuomasem keskkond. "Eestimaa aastaajad pakuvad meile vaheldust, mida mujalt ei saa ja ma arvan, et see ongi meie kõige suurem tugevus, mida tasub hoida ja väärtustada," sõnas Mägi.

Kodumaa looduse pärleid ja oma südamekohti avavad tuntud eestlased ETV saates "Minu Eestimaa", mis on eetris kolmapäeviti kell 20.00.