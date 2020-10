Ahjal kuulasid lapsed jutte ja uudistasid näitust kaisukarudest

Ahja raamatukogus oli lastele välja otsitud kõik raamatud, milles karudest on juttu. Lugude kuulamise järel said lapsed minna uudistama näitust, kus oli koha sisse võtnud rohkem kui 200 mängukaru, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Näitusekarudega mängiti lühike etendus, mis tuletas lastele meelde, et ka neil on kodus oma kaisukarud.

"Selline pehme, karvane, turvaline karu on Eestisse tulnud võib-olla Heljo Männi "Mõmmi aabitsa" ja selle lastelavastuse kaudu. Tänapäeval kirjutatakse karudest jätkuvalt väga palju. Ta on selline suur, pehme, mõnus, turvaline ja piisavalt kohmakas loom, et tema käppade vahel võiks laps ennast ju turvaliselt tunda," selgitas kirjandusteadlane Triin Lees.

Lapsed kirjeldasid "Aktuaalsele kaamerale" oma kaisukarusid.

Helenal on näiteks mitu kaisukaru. "Pruunid ja valged," kirjeldas ta.

"Kaks tükki on üsna samasugused. Üks on valget värvi ja teine on pruun ja siis... ei mäleta enam," rääkis Villu oma kaisukarudest.