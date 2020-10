Tanja Mihhailova-Saar ja Mikk Saar läksid koos kooli

Tanjal oli teisipäeval esimene koolipäev ja ta tõdes, et elevus oli suur. "Ma sõitsin väga vara hommikul välja – pool seitse või nii. Kool algab vara, aga kool on ka kaugel. Põnevus oli, kuigi aastaid tagasi, kui ma lõpetasin kolledži, siis ma mõtlesin, et ma rohkem õppida ei viitsi. Aga ikkagi olen praegu veel koolis."

Ta lisas, et Luua metsanduskool jättis talle mulje kui väga hea energiaga kool. Mikk on samas koolis juba üle aasta õppinud metsatehnikuks. "Need paar klassi, kuhu ma olen sattunud, on toredad. Kursakaaslased olid väga toredad, me saime tuttavaks. Mul oli sissejuhatav päev ja ega ma väga targemaks nii palju ei saanud selle koha pealt."

Mikk tõdes, et tema läks kooli seepärast, et tal tekkis huvi metsa vastu matkades, kui ta mõistis, et ta ei tea selle kohta tegelikult midagi ja tahaks rohkem aru saada, kus ta liigub ja mis ta teeb.