Tartu ülikooli arstitudengid saavad kätt harjutada ainulaadse traumasimulaatori peal

Tartu Ülikooli kliinikumi simulatsioonikeskus on olnud avatud alates tänavu veebruarist, aga sel sügisel täienes see veel ühe vahendi võrra. Nüüd saab valges klassiruumis ka EMO-traumasaalis toimuvat kogeda.

Simulatsioonõppe spetsialist Riho Runnel rääkis, et traumasimulaatoriga on võimalik virtuaalreaalsust kasutades õppida trauma käsitlemise algoritme.

"Projekti eesmärk on, et traumasimulaatorit kasutades saaksime treenida meeskonnatööd. Kui näiteks rahvusvaheline traumameeskond läheb kuhugi välihaiglasse, teise riigi haiglasse, siis me ei pea kokku saama, vaid saame kõike seda virtuaalreaalsuses teha."

Teist sellist traumakäsitluse simulaatorit kuskil mujal teadaolevalt ei ole, märkis Runnel.

Simulaatoris saab harjutamiseks proovida näiteks end koroonakahtlusega patsiendi juurde sisenemiseks õigesti riidesse panna. Edasijõudnud aga saavad muuhulgas katsetada ka jalgade amputatsiooni tõttu tekkinud katastroofilise verejooksuga toimetulekut.