Tuntud inimeste 500 kleiti lähevad Vähiliidu heaks oksjonile

"Ringvaate" stuudios oli külas Katri Link, kes algatas projekti "500 kleiti", et koguda Eesti tuntud inimestelt kokku nende pidulikud kleidid, need oksjonil maha müüa ja annetada saadud raha Vähiliidule 3D-mammograafi ostmiseks. Ta märkis, et ei saa seda lubada, et Vähiliidul jääb koroona tõttu see mammograaf sel aastal ostmata.

Arvestades huvi, mis selle kampaania vastu kahe päevaga tekkinud on, saab Linki sõnul 500 kleiti päris kiiresti kokku. "Mul on tänaseks juba tore Exceli-tabel, kus need kleidid kõik sees on ja neid on seal juba üle 120."

Ta tunnistas, et arvas enne projekti algust, et hea, kui saab täis viiskümmend kleiti. "Inimestel on palju kleite ja palju selliseid kleite, millega ei oskagi midagi peale hakata pärast seda, kui sa oled sellega ühe korra kuskil vastuvõtul või peol ära käinud, siis ta jääb kappi seisma."

Link märkis, et paistab, et hea eesmärgi nimel on naised valmis andma oma ilusad toredate mälestustega kleidid edasi kellelegi teisele, kes saaks nendega samuti uusi mälestusi luua.

Kampaania eesmärk on müüa kleidid maha ja see raha annetada Vähiliidule, et nad saaksid hankida oma mammograafiabussile uue 3D-mammograafi. Link märkis, et kogu kampaania raha ta kindlasti kokku ei saa.

"Praegu on puudu üle 100 000 euro. Nende 2020. aasta eesmärk on saada raha mammograafiks kokku. Vahele on tulnud koroona, mis on kõik ära rikkunud ja ma ei saa seda lubada, et see aasta lõppeb niimoodi, et see mammograaf jääb ostmata."

Link märkis, et usub ise siiralt heategevusse ja usub, et nad saavad koos sellega hakkama. "Eesti naistel on aasta lõppu midagi positiivset vaja."