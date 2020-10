AC/DC avaldas oktoobri alguses kuueaastase pausi järel uue singli "Shot in the Dark". Nüüd valmis loole ka muusikavideo.

Uues videos on mõjutusi ka 1990. aastal ilmunud muusikavideost "Thunderstruck", kirjutab Consequence of Sound.

"Shot in the Dark" kõlab ka AC/DC novembris ilmuval uuel albumil "Power Up", mis saab olema bändi 17. stuudioalbum.