Kasahstani uus turismikampaania on Boratist inspireeritud

Kasahstanis loodi uus riiki tutvustav turismikampaania, kus on kasutatud sealt pärit väljamõeldud tegelase Borat Sagdiyevi (Sacha Baron Cohen) lööklauset "Very nice!" (Väga kena!).

Kasahstani turismiameti aseesimehe Kairat Sadvakassovi sõnul saab selle lausega meeldejäävalt ja lühikeselt kirjeldada nii Kasahstani loodust, toitu kui ka inimesi, kirjutab The Guardian.

"Vaatamata Borati naljadele on Kasahstani elanikud tegelikult ühed toredaimad inimesed maailmas. Meile meeldiks, kui kõik saaksid järgmistel aastatel meie riiki ise külastada ja veenduda, et Borati kodumaa on kenam, kui nad ehk kuulnud on," rääkis Sadvakassov.

Uues turismikampaania videos käivad turistid matkamas, proovivad hobusepiima, imetlevad arhitektuuri ja poseerivad kasahhi rahvarõivastes. Neid tegevusi tehes tõdevad turistid, et see kõik on tõesti very nice.

Eelmisel nädalal ilmus järjefilm Sacha Baron Coheni 2006. aasta "Borati" komöödiale. Uues filmis läheb Coheni kehastatud Kasahstani ajakirjanik Borat taas Ameerikasse, et viia asepresident Mike Pence'ile kingitus – oma tütar.