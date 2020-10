Tanel Tatter: koroonapandeemia ajal on filmi tegemine hirmutav

"Praegu on kõige hirmsam ja see, kus me hinge kinni hoidsime, loomulikult see meie vahva katkuperiood. Me saime Riiast minema nii, et Läti pani oma uksed kinni tegelikult kaks päeva hiljem. Me jõudsime oma võtetega nii, et kogu meeskond sai maalt välja. Muidu oleks karantiin meid täielikult hävitanud," rääkis Tatter R2 "Hommikus!".

Melchiori filmide 80 võttepäevast on filmimeeskonnal ees veel 21. "See on ikkagi väga hirmutav situatsioon. Kui midagi peaks juhtuma, kui me peaksime vanalinnast või kuskilt lahkuma ja kogu selle kunsti laiali saatma ja siis uuesti kokku tulema… Kuna seal kõike ei ole filmitud lineaarselt – me oleme küll tahtnud liikuda, et esimene film, teine film ja kolmas film, ent teatud elemente me peame ikkagi filmima nii, et me segame kogu seda pudru," sõnas Tatter.

Ta lisas, et alati on ka oht, et mõni oluline näitleja jääb haigeks või saab vigastada. Selle vältimiseks on filmimeeskonnale ranged reeglid – näiteks ei tohi võtteperioodi ajal tegeleda ohtlike tegevustega nagu lumelauaga sõitmine jms. Koroonapandeema valguses on kehtestatud ka reeglid näiteks selles osas, et erinevate filmide võttegrupid oma vahel kokku ei puutuks.

Õnneks Melchiori võtete ajal vigastusi ja haigusi ette tulnud ei ole, küll aga meenutas Tatter, et oli mures, kui kuulis, et Priit Võigemast end "O2" võtete ajal vigastas. "See on üks suuremaid hirme üldse, kui Taska film ja Nafta seda filmi tegid ja see õnnetus juhtus, siis ma pidin uudist kuuldes isegi auto korraks seisma jätma, sest kolleegide pärast tekkis selline mure, et ma hakkasin ka oma peas välja mõtlema, mis need stsenaariumid võiksid nende jaoks olla," ütles Tatter.