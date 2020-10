JT Conception avaldas uue singli "Rush Hour" koos videoga

"See lugu valmis tegelikult juba eelmise aasta kevadel, nimelt kirjutasin selle vahetult pärast reisi New Yorki," ütles Janno Trump ja selgitas, et ta proovis muusikasse edasi kanda seda emotsiooni, mida see linn temas tekitas. "Kiirus, peadpööritav elutempo ja katkematu tipptund, kuid selle kõige kõrvalt on siiski võimalik leida ka üürike hetk, et vaikust nautida."

Loo "Rush Hour" salvestas Otto-Karl Vendt ning master'i tegi Henkka Niemistöle, kes on koostööd teinud artistidega nagu näiteks Ed Sheeran (UK), Skepta (UK), Janna (FI), 5MIINUST, Liis Lemsalu jpt.

JT Conception on seni välja andnud kaks albumit "One" (2016) ja "Wait for it" (2017).

Uuele singlile valmis ka video, mis on filmitud Berliinis: