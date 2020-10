Muttika ja Hermaküla panid end proovile avamerepurjetamises

2024. aasta suveolümpiamängudele tuleb täiesti uus ala – avamerepurjetamine. "Ringvaate" reporterid Jüri Muttika ja Hannes Hermaküla mõtlesid, et pole veel hilja ja neil on võimalus see veel selgeks õppida.

Ollümpial on jahi peal kaks inimest – üks naine ja üks mees. 10-meetrine Edelweiss, millega "Ringvaate" reporterite meeskond laineid murdma asus, paigutub uusimasse purjekate võistlusklassi 2024. aasta Pariisi suveolümpial, kus nii suure alusega tuleb võistlema minna paarisrakendis. Muidu võisteldakse maailmameistrivõistlustel sellega kaheksa meeskonnaliikmega.

Meeskonda jõudis teel maismaa suunas korraks ära hirmutada ka tundmatu objekt vees, mis osutus siiski hülgeks.

Pärast maale naasmist uuris Hermaküla Muttikalt, kas ta sai aru ka, mis ta merel tegi. "Ma saan aru, et see on üks suur timmimine, trimmimine ja harjutamine. Tavaliselt sellise ilmaga ma juba hakkan suuski määrima, aga paistab, et me peame ala vahetama, sest lund see aasta ei tule ja aasta läbi saab purjetamas käia," vastas ta.