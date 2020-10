Marko Reikop sai otsestuudios omal nahal teada, mis on wrestling

"Ringvaade" tutvus wrestling-maadlusega ja vestles sel puhul otsestuudios professionaalsete wrestling-maadlejatega. Ka saatejuht Marko Reikop sai mitte ainult näha, vaid ka omal nahal teada, mis see täpselt on.

Wrestling-maadleja Keio Masing selgitas, et wrestling on professionaalne show-maadlus, mis on viimase 30 aasta jooksul kogunud tuure just Ameerikas, aga väga populaarne ka Jaapanis ja Inglismaal.

See on segu võitluskunstist ja ka teatrist ning mõlemat tehakse wrestling'us täpselt nii palju kui ise tahad. Wrestling'u eesmärk ei ole kaklemine, sõnas ta.

"Kui inimesed tahavad kaklust näha, siis nad peaksid minema vaatama puurivõitlust. Wrestling'u eesmärk on siiski vaatemäng." Seal nagu ei oleks kaklemist, aga nagu on ka, lisas Masing.

"See on seebikas meestele. See on parim, kuidas seda kirjeldada. Ta on rock'n'roll'ilik koomiks, mis ärkab su silme ees ellu." Masing tõdes, et wrestling pakub eskapismi ja võimalust vaadata oma kangelasi.

"Wrestling'u publik on täiesti omamoodi publik. Sa vaataksid nagu filmi, aga see film ärkab ellu ja sa oled ise seal. Wrestling on mind ka väga palju enesekindluse mõttes aidanud," sõnas ta.

"Eks igal lapsel ole kangelast vaja, aga mõni laps ei tulegi lapsestaatusest täielikult välja ja need kangelased jäävad alles ning nad jäävad wrestling'u juurde ka edaspidi," lisas Masing.

Wrestling-maadlust näeb laupäeval, 31. oktoobril, kui klubis Rock Cafe toimub üritus Ragnaröck & Wrestling 2020 Supershow, kus on kõrvuti Metsatöll ja Slam Wrestling Finland.