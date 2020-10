Hendrik Alla "Boratist": nürimeelse kurjuse vastu saab ainult naljaga

"Ringvaates" oli külas filmiajakirjanik Hendrik Alla, kes rääkis reedel voogedastusplatvormil Amazon Prime Video esilinastunud "Borati" järjefilmist. Ta märkis, et see žanr on jätkuvalt aktuaalne ja märkis, et nürimeelse kurjusega vastamisi minnes on ainus võimalus mitte olla kuri, vaid teha nalja.