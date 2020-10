Kui hästi tunned müstilist Venemaad? Testi oma teadmisi!

900. saates on fookuses Stalini idee paigutada Lenini põrm mausoleumi ja poliitbüroo liikmete vastavateemaline kogunemine.

Korduvalt kuulajate lemmiksaateks valitud "Müstilist Venemaad" on Vikerraadio kodulehelt ja mobiiliäpist kokku kuulatud ligi 4,5 miljonit korda. Kõige suurema huvi on pälvinud teemad Peterburi söögikohtadest 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses, jutud restoranide meelelahutusest, menüüst, bürokraatiast ja lõbusatest juhtumistest.

Vseviov on kuulajate restoranihuvi kommenteerides varemgi öelnud, et ükski teine kehaosa pole ajalugu nii palju mõjutanud kui kõht ning lubab edaspidi söömisega seotu taas teemaks võtta. "Tegemist on ju ikkagi pühapäevahommikuste meelelahutuslike (mis siis, et vahel tõsisema temaatikaga) saadetega," ütles ta.



2020. aastal eetris olnud saadetest on kuulajaid enim köitnud need, mis puudutavad Lavrenti Beria arreteerimist-tapmist, intsidente Kremli vastuvõttudel, Georgi Malenkovi, Talvesõja lõppu ning Stalini tervist ja viimaseid päevi.

"Üks kriteerium, mis seletab suuremat huvi just nende teemade vastu tuleneb ilmselt sellest, kuivõrd on need leidnud varasemat (ka nõukogudeaegset) käsitlemist. Aga vahel võib olla määravaks seos tänase päevaga – midagi õpetlikku või hoiatavat, millest minevik meile jutustab," arvas Vseviov.



Kõik saated on järelkuulatavad siin. Saatel on ka oma Facebooki lehekülg.

Saatesarja autor on David Vseviov, helirežissöör Maris Tombach. Kuni 2003. aastani oli sarja kaasautor Terje Soots. "Müstiline Venemaa" on Vikerraadio eetris pühapäeviti kell 11.20 ja kordub kell 21.20.