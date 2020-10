Liis Lemsalu: arvasin, et popmuusikat ma küll tegema ei hakka

"Kui ma olin 18, siis ma arvasin, et pop-i ma küll siin tegema ei hakka. Aga ajad muutuvad ja koos aegade muutumistega muutub ka su enda arusaam ja tahe püüelda ja kirjutada. Mul see ka muutus ja ma sain aru, et tegelikult mulle tohutult meeldib popmuusikat kirjutada, sest see on ka ikka paras mõtlemine ikka, see ei tule niisama," rääkis Lemsalu R2 saates "Röster".

Ka karjääri osas ei olnud Lemsalul tegelikult kindlat soovi lauljaks saada, vaid ta kaalus näiteks hoopis diplomaadi elukutset. Ta oli küll laulmsiega väiksest saati tegelenud, kuid tegemist oli pigem hobiga. WAF-i lauluõpetaja Susan soovitas tal aga superstaarisaatesse minna.

"Ta ütles, et Liis, see on võib olla üldse viimane aasta, kui "Eesti otsib superstaari" saade tuleb – nad on nii palju hooaegu juba teinud, nii et ära maga maha seda võimalust, mine, mine. See lause jäi mind närima," meenutas Lemsalu otsust saatesse minna.

Saatest saigi Lemsalu lauljakarjäär tuule tiibadesse. "See oli ikka täiesti teistsugune elu, kui see, millega ma olin eelnevalt kokku puutunud. Alustades juba inimestest – minu meelest muusikud või meelelahutajad on natuke teist tüpaaži, kui selline võib olla natuke konkreetsem amet, see ellu suhtumine ja energia on hoopis teine. Ma läksin ja nägin seda poolt, mis oli väga pulbitsev, emotsionaalne ja kirev," rääkis Lemsalu ja lisas, et vaatepilt meeldis talle väga.

Muusikamaailmas on Lemsalu enda sõnul saanud kokku puutuda inimestega, kes on avatud ja natuke ka pöörased ja seetõttu tema ekstroverdi loomusega hästi sobivad.

"Vahepeal ma ikka mõtlen, et vau, kuidas see siis juhtus? Aga elu ongi selline, et kui sa ikkagi võtad vastu mingisuguseid väljakutseid, siis paratamatult asjad hakkavad liikuma. See ei pruugi tähendada, et alati nad liiguvad ainult postiivsuse poole, aga ometi sa tegid selle lükke ja sa liigud edasi, sa ei ole paigal. Väga lihtne on lihtsalt teha plaane hästi pikalt, aga kui sa mõtled vaid sellest plaanist ja ei tegutse, siis sa kahjuks jäädki ainult unistama. Aga kui sa teed plaane ja veel teed ka otsuseid, siis asjad liiguvad, rong hakkab sõitma ja sa ise annad kütet," sõnas Lemsalu.

Lisaks muusikale on Lemsalu tegelenud ka näitlemisega. Näiteks tegi ta kaasa filmis "Eia jõulud Tondikakul", pärast mida on ta saanud pakkumisi ka teistes filmides osalemiseks. Kõiki pakkumisi ta aga vastu ei võta, vaid jälgib, et filmi stsenarium oleks selline, mis teda mingil moel kõnetaks.

"Mulle väga meeldib näidelda, kui mulle antakse võimalus. Selles on midagi hästi nauditavat ja ma saan väga hästi aru näitlejatest – see karakterisse minek on just psühholoogiliselt midagi väga huvitavat," ütles Lemsalu.