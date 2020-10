Toomas Lunge: kolmanda lapse sünd andis võimaluse vigade paranduseks

Laulja Toomas Lungel on kolm last – esimesest abielust Hanna-Marta ja Ott Marten ning teisest abielust Nora Ann. Muusik tõdes, et kolmanda lapsega on ta saanud võimalusi kasvatades mingeid asju teisiti teha.

"Kõigil on vigu, mida parandada. Ma ei ole küll teadlikult seda vigade parandusena võtnud, aga see on tõsi, et nüüd, kui see võimalus uuesti on, siis tuleb ikkagi olla nüüd ja panna tähele neid arenguasju jms. Ma ühel hetkel pidin iseendale ka tunnistama seda, et ega ma ei mäleta täpselt neid – ma vaatasin just Nora pealt seda – antud faase või asju, mismoodi Otil või Hannal see oli," rääkis Lunge saates "Käbi ei kuku...".

Näiteks rääkis ta, et oli Hannat ja Otti kasvatades väga usaldav ja kohati ehk ülearugi. Nora puhul üritab ta natuke rohkem uurida, millega laps ikkagi tegeleb, kellega suhtleb jne. "Aga ma ei taha minna ka ülearu kontrollivaks. Seda ma natuke pelgan, eriti just tütarlapse puhul, kui isa, kes on suure vanusevahega, hakkaks hästi jälgijaks. See pole ka hea. Tuleb ikkagi usaldada ka," ütles Lunge.

Ka ta poeg Ott tõdes, et on näha, et kolmandat korda isaks saamine on Toomasele positiivselt mõjunud. "Eriti kuna, kui meie olime väiksed, siis isa ei olnud kogu aeg olemas, aga nüüd on teisel ringil uus võimalus olla kogu aeg väga aktiivselt oma lapse kõrval," rääkis Ott.

Lisaks on tänu Norale ka Ott ja Hanna isaga taas lähedasemaks teinud. "Me oleme hakanud rohkem suhtlema, aga me ei ole ka kunagi täielikult võõrdunud olnud," sõnas Ott, kes nüüd aeg-ajalt nagu Hannagi Norat hoidmas käib.

Toomas Lunge sõnul andis Nora ka põhjuse lastega rohkem suhelda. "Vahepeal tekib selline tunne, et pole nagu põhjust suhelda. Mis see põhjus siis nüüd on? Aga laps annab absoluutselt kohe selle põhjenduse. Ega mina ei trügiks ka end muidu Oti ja Kelly ellu vaatama, aga see laps annab mulle kohe minna põhjuse vaatama, mis nad seal teevad," rääkis Toomas.

Lunge tunnistas, et ühel hetkel kartis ta veidi ka Hannast ja Otist võõrdumist, sest laste ema Hellle läks paar aastat pärast lahutust Luksemburgi tõlgina tööle ja lapsed läksid ühes temaga. "Õnneks ma sain ikkagi päris mitu korda sinna neid vaatama minna ja nad käisid ka Eestis nii palju, kui võimalik. Me ei läinud nagu lahku," sõnas Toomas.

Oma esimese abikaasa Hellega kohtus Lunge üliõpilasmalevas. Seal heitis Hellele silma tegelikult teinegi noormees, kellest neiu aga kuigi huvitatud ei paistnud olevat. Lunge taipas peagi et maleva lõppemise ajal on kahepäevane auk, kus ta Hellega ilma konkurendi kohaloluta suhelda saab, sest too pidi sel ajal teises linnas kontserdi andma. Tegelikult oli sel ajal teises linnas esinemine ka Lungel endal, kuid ta valetas, et on palavikus ja sõitis hoopis Tallinnasse Helle seltskonda nautima. Bändiliikmed olid pärast pettunud ja Lunge palgasumma oli teiste omast poole väiksem.

Nüüd on Lunge aga abielus näitleja Inga Lungega, kellega ka üheskoos lugusid kirjutatakse. "See on ülimalt erakordselt mugav ja ka väga õnnistatud olukord, et sul on lähedal esiteks mõttekaaslane ja teiseks mulle tõesti meeldivad need tekstid ja see, kuidas Inga mõtleb," sõnas Lunge ja lisas, et temast endast tekstide kirjutamisel asja ei saaks.