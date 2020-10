Järgmisel Eurovisioonil osalevad kõik tänavu eemale jäänud 41 riiki

Tänavu esmakordselt ärajäänud lauluvõistlus toimub 2021. aastal Rotterdamis Ahoy Arenal 18., 20. ja 22. mail, kirjutab eurovision.tv.

Korraldajate sõnul on neil heameel tõdeda, et tuleval aastal osalevad kõik need riigid, kes oleksid pidanud võistlema ka tänavu. Jätkuvalt on töös nelja stsenaariumiga plaan ning ollakse püsivalt ühenduses kõigi osapooltega.

Võistlustulle astuvad:

Albaania (RTSH)

Armeenia (AMPTV)

Austraalia (SBS)

Austria (ORF)

Azerbaidžaan (Ictimai TV)

Valgevene (BTRC)

Belgia (VRT)

Bulgaaria (BNT)

Horvaatia (HRT)

Küpros (CyBC)

Tšehhi (CT)

Taani (DR)

Eesti (ERR)

Soome (YLE)

Prantsusmaa (FT)

Saksamaa (ARD/NDR)

Georgia (GPB)

Kreeka (ERT)

Island (RUV)

Iirimaa (RTE)

Iisrael (KAN)

Itaalia (RAI)

Läti (LTV)

Leedu (LRT)

Malta (PBS)

Moldova (TRM)

Holland (AVROTROS)

Põhja-Makedoonia (MKRTV)

Norra (NRK)

Poola (TVP)

Portugal (RTP)

Rumeenia (TVR)

Venemaa (Channel One)

San Marino (RTV)

Serbia (RTS)

Sloveenia (RTVSLO)

Hispaania (TVE)

Rootsi (SVT)

Šveits (SRG SSR)

Ukraina (UA:PBC)

Ühendkuningriik (BBC)

Kõigist osalejatest on teada 19 artisti, kes pidid laulma 2020. aastal ning osalevad ka järgmise aasta võistlusel. Hiljuti teatas ka Islandi esindaja Daði og Gagnamagnið oma naasmisest võistlusele.