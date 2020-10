Prantslastes pahameelt tekitanud Netflixi sarja autor ei kahetse sarjas klišeede kasutamist

Netflixi uus seriaal "Emily Pariisis" ("Emily in Paris") on saanud kriitika osaks, sest paljud on leidnud, et Pariisi ja prantslasi on sarjas kujutatud klišeede abil. Sarja looja Darren Star ütles, et klišeede kasutamine oli teadlik valik ja ta ei kahetse oma otsust.

"See sari on armastuskiri Pariisile, mis on kirjutatud esimest korda Pariisi sattunud ameeriklanna silmade läbi. Esimesed asjad, mida ta märkab, ongi klišeed. Ma ei kahetse, et otsustasin Pariisi glamuursest vaatenurgast avada," vahendab BBC Stari öeldut.

Star, kes on ka menusarja "Seks ja linn" autor, lisas, et kirjutas sarja sisse ka enda emotsioonid, mis tal Pariisi külastades tekkisid. "Ma tahtsin Pariisi näidata imelisel moel, et inimesed armuksid sellesse linna samamoodi, nagu mina armusin," ütles Star.

Kümnest osast koosnev sari räägib ameeriklannast Emily (Lily Collins), kes töö asjus Pariisi kolib ja peagi Instagramis kuulsust kogub.

Prantslastes tekitas pahameelt, et sarjas on prantslasi ja Pariisi kujutatud kulunud klišeede kaudu – näiteks on sarjas kujutatud palju barette, sarvesaiu ja pikki saiu. Ka prantslaste iseloomuga ei ole kohalikud rahul, vaid leiavad, et neid on kujutatud ülbete ja lohakatena.