Piltuudis: Trumpid kohtusid halloweeni-peol enda miniversioonidega

USA president Donald Trump ja esileedi Melania Trump jälgisid rongkäiku, kui ühel hetkel ilmusid nende ette nende enda miniversioonid. Poiss ja tüdruk olid asja võtnud väga tõsiselt. Poisil oli peas valge parukas ja seljas must ülikond punase lipsuga, mis klappis väga hästi päris presidendi riietusega sel õhtul.

Tüdrukul oli seljas valge kleit, mis meenutas kleiti, mida Melania Trump kandis ühel ballil mitu aastat tagasi.

Presidendile ja esileedile tegi kohtumine oma teisikutega nalja ja koos tehti ka pilti.

Melania Trumpi ja Valge Maja otsust see pidu vaatamata koroonaviiruse levikule ikkagi korraldada on saanud palju kriitikat. Inimesed kardavad, et sealt võib alguse saada järjekordne puhang ja igal juhul peetakse seda halvaks eeskujuks praegusel ajal.