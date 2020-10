Eesti death metal bänd Intrepid sõlmis USA plaadifirmaga lepingu

"Me oleme väga õnnelikud, et me saame teha koostööd Knife Fight Mediaga ning Alexander ja Gunter Fordiga. Mitmed bändid, kellega nad varasemalt koostööd on teinud, on olnud meie endi muusikale suureks mõjutuseks – see, et meie nimi lisandub nii nimekate bändide kõrvale, on asi, mida me oma algusaastatel poleks suutnud isegi ette kujutada. Nüüd on aeg maailmale tõestada, et me asetseme nende bändidega samal pulgal," kommenteerisid bändi liikmed.

Võimalus teha firmaga koostööd avanes bändi debüütalbumi "Unused Imaginative Capacity" viimistlemise ajal, kui Knife Fight Media tuumik oli parasjagu helimehele stuudiosse külla tulnud.

"Olin märtsikuus pidevas suhtluses Juan "Punchy" Gonzaleziga, meie albumi mixija-masterdaja, kes paikneb Floridas. Ühel päeval, kui me parasjagu Skypes vestlesime, mainis ta muuseas, et Fordid olid tema stuudiost korraks läbi hüpanud ning ta oli meie albumit neile lasknud. Paar nädalat hiljem sain ma Gunteri käest meili, kus ta palus meil paar live-videot saata ja sealt see pall veerema hakkaski," selgitas bändi asutaja Simo Atso.