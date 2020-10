Taavi Kotka lõi tüdrukutele tehnoloogiaringi: poisteta on keskkond õppimiseks sobivam

"Kui sa liitud programmiga, siis kokku on kuus pooleaastast kursust. Pool aastat kõlab hästi palju, aga see on kord nädalas, nii et iseenesest on see umbes 120 tundi kursuse peale kokku," rääkis Kotka saates "Hommik Anuga".

Tunnid on jaotatud kuueks erinevaks teemaks – näiteks leiab teemade seast nii füüsika, droonid kui ka robootika – ja tunde juhendavad lapsevanemad.

"Sa arened niimoodi, et sa alguses alustad väga lihtsate asjadega – sõna otseses mõttes elektri õppimine algab pirnivahetuse õppimisest –, aga kuni sinnamaani välja, et sa paned päris keerulisi skeeme kokku," selgitas Kotka huviringi tegevusi.

Unicorn Squad saates "Hommik Anuga" 25. oktoobril Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Idee ringi rajamiseks sai ta siis, kui ta enda tütar ja üks teine tüdruk kooli robootikaringist välja visati. "Öeldi, et me ei ole piisavalt aktiivsed ja kuna järgmisel aastal oli Robotex, siis kõik poisid pidid selleks valmistuma ja me olime vähem aktiivsed," rääkis Helena Kotka.

Nii saigi loodud Unicorn Squad, kuhu ühtegi poissi vastu ei võeta. Taavi Kotka sõnul on tüdrukutel nii tehnoloogia õppimiseks parem keskkond ja ka tüdrukud ise eelistavad tunde ilma poisteta korraldada.

"Mulle tundus imelik see, et miks on ikkagi niimoodi, et on iga kümne poisi kohta üks tüdruk tehnoloogiaringis – seal peab olema mingi viga. Me mõtlesime, et me proovime teistmoodi – me proovime pakkuda seda sama tehnoloogia haridust teistsuguses keskkonnas ehk me võtame poisid ära ja vaatame, kas siis tehnoloogia huvitaks tüdrukuid. Kui me vaatame nüüd statistikat ja oma numbreid, siis huvitab väga," rääkis Kotka ja tõi näite, et ka kehalise kasvatuse tunnid toimuvad tüdrukutel ja poistel eraldi, sest nii on laste tulemused paremad.

"Ma arvan, et seal on kindlustunne, et mul ei ole kuhugi taganeda. Kõik ülejäänud on samasugused, me ei võistle, meil on saavutuseesmärgid ehk siis ülesanne tuleb ära lahendada ja üldiselt on ülesanded paari peale. Kuna kõik on samasugused, siis see on mugav ja kõik on toetavad, nii et see on keskkonnana nende jaoks turvalisem," rääkis Kotka, miks tüdrukud poisse huviringi võtta ei taha.

Unicorn Squad saates "Hommik Anuga" 25. oktoobril Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Ta lisas, et tehnoloogiaringis käimiseks ei pea olema matemaatikas hiilgavate hinnetega. "Sa pead lihtsalt baastõed selgeks saama, sa pead olema järjepidev õppimisel ja seal ei ole mitte midagi keerulist," ütles Kotka ja lisas, et tehnoloogiaringis käimine võib tüdrukutele kasuks tulla ka tulevikus, kui on aeg endale eriala valida, sest tehnoloogia teadmistega inimesi on alati vaja.

Ühtlasi aitab tehnoloogiaring Kotka sõnul astuda sammu ka selles suunas, et meestel ja naistel tööturul võrdsemad tingimused oleksid. "Me näeme, et meil on palgaerinevus meeste ja naiste vahel, aga seepärast ongi, et tihti naistel ei ole samu võimalusi saada samade positsioonide peale, sest neil on kuskil alguses tehtud valed valikud või ei ole neile antud seda võimalustki," sõnas Kotka ja lisas, et selleks, et maailmas midagi paremaks muuta, on vaja tegutseda.