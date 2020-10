Laur Joamets edust USA-s: selle taga on pime õnn ja lai silmaring

Laur Joamets on Eesti päritolu kitarrist, kes on juba seitse aastat USA-s elanud. Selle aja jooksul on ta näiteks võitnud koos bändiga Sturgill Simpson kantrimuusika Grammy ja saavutanud Billboardi edetabelis esimese koha. Nüüd on ta aga loonud uue bändi Lore.

Joamets rääkis saates "Hommik Anuga", et tema edu taga on suuresti pime õnn, ent ka see, et ta isa aitas tal muusikaliselt võimaliku laia silmaringi tekitada.

"Kindlasti aitas see, et ma olin ennast mingil ajal oma pillimängu õppeteekonnal harinud erinevate muusikažanritega. SIin ma tahaks öelda noortele kittarristidele et mitte kedagi ei huvita kui kõva bluusimees sa oled, mitte kedagi ei huvita, kui kõva kantrimees sa oled, mitte kedagi ei koti, kui kõva rokimees sa oled – sa kunagi ei tea, kes sulle helistab ja küsib su käest, et oi mul on praegu sellist meest vaja," rääkis Joamets.

Olgugi et bändiga Sturgill Simpson sai suuri tegusid tehtud, otsustas Joamets sealt siiski edasi liikuda ja oma bändi teha. "Selles ansamblis – nii hea, kui see ka ei olnud – ma olin kellegi teise visiooni ettur kõige paremas mõttes. See oli ülihea ja hariv kogemus igas mõttes – professionaalses, personaalses. Aga ma mäletan, kui ma olin umbes 14-aastane ja ma mõtlesin omaette, et kui mul kunagi tekib võimalus midagi ise ära teha Ameerikas, siis ma peaksin seda ära kasutama. Nüüd praegu on see võimalus tekkinud," sõnas Joamets.

Uus bänd kannab nime Lore ja sinna kuulub ka laulja Laura Reed. Üheskoos anti äsja välja oma esimene lugu "Surrender", mida esmaesitleti muusikaajakirjas Rolling Stone.

Reed rääkis, et koostöö Joametsaga sujub väga hästi ja ta tahaks väga uue muusikaga ka Eestis esineda.

Ka Joamets tunnistas, et tahab Eestisse tulla, sest koduigatsus on suur. Viimati käis ta Eestis kaks aastat tagasi ja koroonapandeemia tõttu ei teagi ta praegu, millal uuesti tulla saab.

"Ma väga igatsen kodu, väga igatsen Eestu muusikuid, igatsen oma perekonda ja sõpru, aga ma arvan, et see Nashville ei ole ilmaaegu saanud endale sloganit Music City USA," ütles Joamets.

Ameerikas elamise juures meeldib talle aga kõige rohkem see, et ta saab end muusikuna iga päev harida. "Ma saan kirjutada uut muusikat inimestega, kellega mul varem võimalik ei olnud ja ma saan seda teha igapäevaselt," sõnas Joamets.