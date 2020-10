ETV2 teemaõhtu toob vaatajateni arhiivipärlid Merle Jäägerist

Iganädalane ETV2 teemaõhtu on sel pühapäeval, 25. oktoobril pühendatud näitleja ja luuletaja Merle Jäägerile, kes tähistas 19. oktoobril oma 55. sünnipäeva.

Teemaõhtu raames jõuavad ETV2 eetrisse parimad Merle Jäägeriga seotud saated ERR-i arhiivist.

"Tähelaev" (ETV 2009) kell 19.30

Enda mitmetahulisse maailma lubab televaatajaid näitlejanna, punkpoetess, setoke ja kui vaja ka sõdur Merle Jääger ehk Merca. Saatejuht Andres Raid, režissöör Kalev Lepik.

"Mõtõlus" ( ETV 2004) kell 20.45

Näitleja Merle Jääger meenutab oma punkarluse-aega, räägib sellest, kuidas oli olla sõjaväes ajateenija ja kuidas see kõik on mõjutanud tema tööd näitlejana. Saade on võru keeles kirjakeelsete subtiitritega. Saatejuht Taavi Karu, režissöör Juho Jalviste, operaatorid Arvo Mägi ja Maido Madisson, toimetaja ja produtsent Tiina Rebane.

"Marlene" (ETV 1998) kell 21.15

Vanemuise teatri muusikaline lavalugu salanimega "Jalad". Autor Kati Murutar, lavastus ja lavakujundus Jüri Lumiste, kostüümid Ene-Liis Semper, muusikaseaded Sven Kullerkupp ja New Murphy Band. Osades Merle Jääger, Liina Olmaru, Siiri Sisask, Kersti Neem, Ain Mäeots, Riho Kütsar, Diana Klas jt. Režissöör Karin Nurm.

"Siin ja praegu" (ETV 1999) kell 23.25

Jüri Aarma külaliseks on Tartu Vanemuise näitleja Merle Jääger. Režissöör Kalev Lepik.

"Tugitooliteater" (ETV 1999) kell 00.25

Jaan Unduski jutustuse "Kiri provintsist" instseneeris ja seadis televisioonile Raivo Trass. Osatäitja Merle Jääger.