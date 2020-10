TFW viimane päev tõi publiku ette julge disaini

Moenädala viimase päeva avas ainsa Eesti moekunstnikuna kaks Kuldnõela ja Hõbenõela auhinna pälvinud Eve Hanson. Disaineri minimalistlik autorikollektsioon ühendas endas teadmised ja teadlikkuse. Lihtsate baasesemete kõrval olid pilgupüüdjaks rõivad, mille loomiseks on kasutatud keerukamaid lõikeid, drapeerimist või spetsiaalselt kollektsiooni jaoks valminud graafikat. Volüümikad rõivad on loodud kestvatest, valdavalt naturaalsetest ja funktsionaalsetest materjalidest.

Eve Hansoni kollektsioon Tallinn Fashion Weekil Autor/allikas: Erlend Štaub

Eve Hansonilt võttis järje üle Natali Õnnis, kes ühendas moelaval naiselikkuse ja romantika brutaalsusega – voogavad siidkleidid kombineeriti moelaval teravalt selgete joontega ülerõivastega. Lakoonilisus saavutati minimaalse lisandite valikuga, näiteks rõivastele peale õmmeldud taskute ja klappide, metallmanuste ja brändi logoga kaunistatud lintidega. Kollektsioonis kohtas ka selle aasta nii-öelda must have detaile – õlapatjadega T-särke, pikkade käistega nabapluuse ja midi-pikkust.

Natali Õnnise kollektsioon Tallinn Fashion Weekil Autor/allikas: Erlend Štaub

Kolmandana võttis moelava üle pesudisainer Kriss Soonik, esitledes julget ja värsket moekollektsiooni. Kollektsioonis "All dressed up and nowhere to go" leiab meekuldset sametit, kollast leopardimustrilist ning kärtssinist veluuri, valmis on saanud ka uue abstraktse kassimustriga tüllkangas. Nagu brändile kohane, segati kollektsioonis kokku nii pesu kui ka sohvariided.

Kriss Sooniku kollektsioon Tallinn Fashion Weekil Autor/allikas: Erlend Štaub

Kirill Safonovi uus sügistalvine kollektsioon on kantud mõttest, et meid ümbritsev maailm on kaunis ja kordumatu. Selle kollektsiooni keskmes on kostüümid, milliste disainimisel on disainer näidanud oma oskust konstrueerida erilisi lõikeid. Kollektsioonis on kasutatud tekstuurseid kangaid, mis imiteerivad looduslikke materjale nagu suled, pehmed pinnad, tumedad naturaalsed kiud ja looduslikud värvid.

Kirill Safonovi kollektsioon Tallinn Fashion Weekil Autor/allikas: Erlend Štaub

Reedese päeva viimases osas sai näha moe- ja tekstiilidisaineritest õe ja venna Hanna ja Karl Korsari ühisloomingut brändi The Korsars moeetenduse raames. Korsarite sügisene kollektsioon on loodud aktiivsele inimesele, kes hindab isikupära ja mugavust. See on sümbioos spordi- ja igapäevarõivastest. Kollektsioon koosneb silmapaistvatest printmustriga toodetest ning rahulikematest ühevärvilistest esemetest. Esitlusele tulid nii üksikeksemplarid kui ka väikeseeriana valminud rõivaesemed. Laval sai näha palju värve ja mustreid, igapäevaseid ning ka vürtsiandvaid aksessuaare.

The Korsars kollektsioon Tallinn Fashion Weekil Autor/allikas: Erlend Štaub

Sügisesele moenädalale pani punkti Ketlin Bachmann, esitledes vastuolulist moekollektsoooni, mille kangad on värvitud käsitööna, kasutades iidset Jaapanist pärit shibori-tehnikat. Seda värvimise tehnikat kasutades sai lõpptulemust mõjutada vaid osaliselt, muutes tulemuse võluvalt juhuslikuks ja iga eseme kordumatuks ainueksemplariks. Tundlike tekstiilimustritega kaetud siidile lisas kontrasti ohtralt musta narmast, minimalistlik pärlornamentika, post-pungi nostalgia ja kild glamuuri.